За сутки РФ потеряла более 800 военных, 49 артсистем и 53 беспилотника – Генштаб
За прошедшие сутки российские войска потеряли в Украине 810 своих военных, 49 артиллерийских систем, 53 беспилотника, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 360 820 (+810) человек ликвидировано;
- танков – 5990 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин – 11100 (+13) ед;
- артиллерийских систем – 8531 (+49) ед.;
- РСЗО – 945 (+2) ед.;
- средства ПВО – 626 (+1) ед.;
- самолетов – 329 ед.;
- вертолетов – 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6710 (+53) ед.;
- крылатые ракеты – 1710 (+1) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 11365 (+35) ед.;
- специальная техника – 1284 (+7) ед.