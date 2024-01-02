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За сутки РФ потеряла более 800 военных, 49 артсистем и 53 беспилотника – Генштаб

За сутки РФ потеряла более 800 военных, 49 артсистем и 53 беспилотника – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки российские войска потеряли в Украине 810 своих военных, 49 артиллерийских систем, 53 беспилотника, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 360 820 (+810) человек ликвидировано;
  • танков – 5990 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин – 11100 (+13) ед;
  • артиллерийских систем – 8531 (+49) ед.;
  • РСЗО – 945 (+2) ед.;
  • средства ПВО – 626 (+1) ед.;
  • самолетов – 329 ед.;
  • вертолетов – 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6710 (+53) ед.;
  • крылатые ракеты – 1710 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11365 (+35) ед.;
  • специальная техника – 1284 (+7) ед.

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