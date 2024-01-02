За добу РФ втратила понад 800 військових, 49 артсистем і 53 безпілотники – Генштаб
За минулу добу російські війська втратили в Україні 810 своїх військових, 49 артилерійських систем, 53 безпілотники, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 360 820 (+810) осіб ліквідовано;
- танків - 5990 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 11100 (+13) од.;
- артилерійських систем - 8531 (+49) од.;
- РСЗВ - 945 (+2) од.;
- засоби ППО - 626 (+1) од.;
- літаків - 329 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6710 (+53) од.;
- крилаті ракети - 1710 (+1) од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11365 (+35) од.;
- спеціальна техніка - 1284 (+7) од.