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За добу РФ втратила понад 800 військових, 49 артсистем і 53 безпілотники – Генштаб

За добу РФ втратила понад 800 військових, 49 артсистем і 53 безпілотники – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу російські війська втратили в Україні 810 своїх військових, 49 артилерійських систем, 53 безпілотники, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 360 820 (+810) осіб ліквідовано;
  • танків - 5990 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 11100 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 8531 (+49) од.;
  • РСЗВ - 945 (+2) од.;
  • засоби ППО - 626 (+1) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6710 (+53) од.;
  • крилаті ракети - 1710 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11365 (+35) од.;
  • спеціальна техніка - 1284 (+7) од.

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