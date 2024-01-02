В Киеве значительные перебои с интернетом после ракетной атаки

Из-за ракетной атаки РФ утром 2 января в Киеве фиксируются "значительные перебои" с интернет-связью.﻿ Об этом пишет в соцсети X сервис Netblocks, который отслеживает подключение к сети, сообщает Экономическая правда.

"Показатели свидетельствуют о значительных перебоях с интернет-связью в Киеве, на фоне новых российских ракетных обстрелов, направленных на гражданскую и критически важную инфраструктуру столицы" , - говорится в сообщении.

В сервисе подчеркнули, что этот инцидент является самым серьезным сбоем за последние месяцы.

Согласно инфографике, которую обнародовал сервис, доступность интернета упала до 80% от нормального уровня.