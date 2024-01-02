У Києві значні перебої з інтернетом після ракетної атаки

Через ракетну атаку РФ зранку 2 січня у Києві фіксуються "значні перебої" з інтернет-зв'язком.﻿ Про це пише у соцмережі X сервіс Netblocks, який відстежує підключення до мережі, повідомляє Економічна правда.

"Показники свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком у Києві, на тлі нових російських ракетних обстрілів, спрямованих на цивільну та критично важливу інфраструктуру столиці" , - йдеться у повідомленні.

У сервісі підкреслили, що цей інцидент є найсерйознішим збоєм за останні місяці.

Згідно з інфографікою, яку оприлюднив сервіс, доступність інтернету впала до 80% від нормального рівня.