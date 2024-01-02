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СМИ: По меньшей мере 57 человек погибли из-за землетрясения в Японии

СМИ: По меньшей мере 57 человек погибли из-за землетрясения в Японии
Фото: Grantuking

Из-за землетрясения в Японии погибли по меньшей мере 57 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Kyodo News.

Землетрясение магнитудой 7,6 разрушило дома на полуострове Ното и вызвало пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. Полный масштаб ущерба еще уточняется, ведь спасателям мешают поврежденные дороги, разбор завалов продолжается.

Мэр города Сузу сообщил, что около 90 процентов домов полностью или почти полностью разрушены. Жителей центральной части Японии эвакуировали из-за угрозы цунами. Власти переместили 57 360 человек.

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