Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

ЗМІ: Щонайменше 57 людей загинули через землетрус у Японії

ЗМІ: Щонайменше 57 людей загинули через землетрус у Японії
Фото: Grantuking

Через землетрус у Японії загинули щонайменше 57 людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Kyodo News.

Землетрус магнітудою 7,6 зруйнував будинки на півострові Ното і спричинив пожежі в місті Вадзіма в префектурі Ісікава. Повний масштаб збитків ще уточнюється, адже рятувальникам заважають пошкоджені дороги, розбір завалів триває.

Мер міста Сузу повідомив, що близько 90 відсотків будинків повністю або майже повністю зруйновані. Мешканців центральної частини Японії евакуювали через загрозу цунамі. Влада перемістила 57 360 людей.

Новини

Популярні теми форуму

analytics