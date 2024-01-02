Россияне наносят удары по Харькову, местных призывают оставаться в укрытиях
В Харькове вечером 2 января сообщили о взрывах, россияне наносят удары, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают городской голова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы в Telegram.
Синегубов и Терехов сообщили, что россияне наносят удары по городу. Местных призывают оставаться в укрытиях.
Воздушные силы подчеркнули, что на Харьков летит ракета. Также тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях.
Прямая речь Терехова:
"Снова прилет рядом с жилым домом. Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей".
Что предшествовало:
- По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, утром 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 ракеты удалось уничтожить, в том числе 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
- В Харькове было 3 прилета, одна из ракет попала в магистральный газопровод – был сильный взрыв. Пострадал 41 жилой дом. По состоянию на 13:53 пострадали 50 человек, один человек погиб.