Росіяни завдають ударів по Харкову, місцевих закликають залишатися в укриттях

У Харкові ввечері 2 січня повідомили про вибухи, росіяни завдають ударів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють міський голова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили в Telegram.

Синєгубов та Терехов повідомили, що росіяни завдають ударів по місту. Місцевих закликають залишатися в укриттях.

Повітряні сили наголосили, що на Харків летить ракета. Також тривогу оголосили у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Міський голова пізніше уточнив, що є приліт у місті.

Пряма мова Терехова:

"Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців".

Що передувало: