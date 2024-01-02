Росіяни завдають ударів по Харкову, місцевих закликають залишатися в укриттях
У Харкові ввечері 2 січня повідомили про вибухи, росіяни завдають ударів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють міський голова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили в Telegram.
Синєгубов та Терехов повідомили, що росіяни завдають ударів по місту. Місцевих закликають залишатися в укриттях.
Повітряні сили наголосили, що на Харків летить ракета. Також тривогу оголосили у Полтавській та Дніпропетровській областях.
Міський голова пізніше уточнив, що є приліт у місті.
Пряма мова Терехова:
"Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців".
Що передувало:
- За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вранці 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 ракети вдалося знищити, зокрема 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
- У Харкові було 3 прильоти, одна з ракет поцілила у магістральний газопровід − був сильний вибух. Постраждав 41 житловий будинок.