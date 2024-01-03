СМИ: В Иране двойной теракт унес жизни более 70 человек, сотни раненых

В Иране, городе Керман, в результате двух взрывов, вызванных террористическими атаками, погибли по меньшей мере 73 человека, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает местное издание Mehr News со ссылкой на экстренные службы.

Взрывы произошли возле мечети Сахеб аль-Заман, где похоронен генерал Касем Сулеймани, убитый четыре года назад. В момент атаки сотни людей шли к его могиле, чтобы почтить память.

"По некоторым неподтвержденным сообщениям, взрыв был вызван взрывом газовых капсул, но вскоре после инцидента некоторые провинциальные чиновники назвали этот инцидент террористическим актом" , — пишет издание.

По последним сообщениям, две сумки с бомбами взорвались среди толпы.

Как сообщалось, 13 декабря 2023 года министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиян назвал Украину "одним из черных рынков", на котором террористические группировки могут получить оружие.