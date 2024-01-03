ЗМІ: В Ірані подвійний теракт забрав життя понад 70 людей, сотні поранених

В Ірані, місті Керман, внаслідок двох вибухів, викликаних терористичними атаками, загинули щонайменше 73 особи, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє місцеве видання Mehr News із посиланням на екстрені служби.

Вибухи сталися біля мечеті Сахеб аль-Заман, де похований генерал Касем Сулеймані, вбитий чотири роки тому. У момент атаки сотні людей йшли до його могили, щоби вшанувати пам'ять.

"За деякими непідтвердженими повідомленнями, вибух був спричинений вибухом газових капсул, але незабаром після інциденту деякі провінційні чиновники назвали цей інцидент терористичним актом" , — пише видання.

За останніми повідомленнями, дві сумки з бомбами вибухнули серед натовпу.

Як повiдомлялось, 13 грудня 2023 року міністр закордонних справ Ірану Хосейн Абдоллахіян назвав Україну "одним із чорних ринків" на якому терористичні угрупування можуть отримати зброю.