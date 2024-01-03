Григорий Козловский и Emily Resort передали 4 млн. грн. на ВСУ

Известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский и Emily Resort передали военным более 100 млн. грн.

Григорий Козловский и Emily Resort за пару недель собрали 4 миллиона гривен для ВСУ на передовую.

Основатель ФК «Рух» Григорий Козловский и Emily Resort перечислили еще 2 миллиона гривен ВСУ.

Эти средства были выручены во время празднования Нового года в спортивно-оздоровительном комплексе.

«Призываю каждого, кто работает и имеет возможность, и в дальнейшем непрерывно донатить нашим ангелам-хранителям! Именно они ценой собственной жизни и здоровья защищают нашу землю от российской орды! Ну и очень важно - это вера! Вера, что 2024-й станет годом нашей желанной победы! Слава Украине!», - сказал Григорий Козловский.

В общем Григорий Козловский и Emily Resort перечислили украинским военным 4 миллиона гривен, которые были выручены от празднования Нового года в спортивно-оздоровительном комплексе.

«Нам очень приятно, что Новый 2024 год мы можем начать с такого полезного и приятного дела - помощи нашим защитникам! Мы, как и анонсировали, уже второй раз перечисляем доход от празднования Нового года в нашем комплексе в размере 2 миллиона грн. для ВСУ - всего это 4 миллиона грн. Мы благодарим наших Героев, за то, что 2024 Украина встретила свободной и независимой! И пусть этот год станет годом Победы!», - говорится в сообщении Emily Resort.

Перед Новым годом основатель ФК «Рух» Григорий Козловский и Emily Resort перечислили ВСУ 2 млн. грн. Это деньги, собранные на праздновании Нового 2024-го года, которое состоялось в спортивно-оздоровительном комплексе. Помощь получили воины воинской части А2943. На них приобрели и отремонтировали средства связи, спецтехнику и транспортные средства для обеспечения насущных потребностей подразделений, выполняющих боевые задачи.

Артиллеристы 45-й бригады поблагодарили основателя ФК «Рух» Григория Козловского и спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort за оказанную помощь.

«Военнослужащие 45-й бригады искренне благодарят Emily Resort и Григория Козловского за такую помощь. Благодаря Вашим средствам мы закупили необходимое оборудование и отремонтировали автомобильную технику. Вместе к Победе! Слава Украине», - говорится в видеообращении артиллеристов.

Эта помощь жизненно необходима отмечают военные. Благодаря ей можно уберечь жизнь украинских воинов и выполнять боевые задачи.

Григорий Козловский активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014-м году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине. На фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбойные молотки и другое. То есть те вещи, которые сейчас необходимы на передовой для украинских военных.

Ранее 45-ка получила от львовского мецената Григория Козловского зимние шины к грузовым автомобилям, сверлильный станок, оборудование верхолаза и гидравлический пресс.

Также защитники получили аккумуляторы и зарядные устройства, шины для легковых и автобусных транспортных средств, смазочные материалы и автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей.

Кроме того футбольный клуб «Рух» и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3, партию беспилотников «Мара» и 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.

С первого дня полномасштабной войны Григорий Козловский и созданный им Фонд помощи Украине «Рух у Майбутнє» помогают ВСУ. Всего на нужды военных в различные воинские части, на передовую «Рух у Майбутнє» перечислил уже более 100 млн. грн.