Григорій Козловський і Emily Resort перерахували 4 млн. грн. на ЗСУ

Відомий львівський бізнесмен і меценат Григорій Козловський та Emily Resort перерахували військовим понад 100 млн. грн.

Григорій Козловський і Emily Resort за пару тижнів зібрали 4 мільйони гривень для ЗСУ на передову

Засновник ФК «Рух» Григорій Козловський та Emily Resort перерахували ще 2 мільйони гривень ЗСУ.

Ці кошти були виручені під час святкування Нового року у спортивно-оздоровчому комплексі.

«Закликаю кожного, хто працює і має можливість, й надалі безупинно донатити нашим ангелам-охоронцям! Саме вони ціною власного життя та здоровʼя боронять нашу землю від російської орди! Ну і дуже важливо – це віра! Віра, що 2024-ий стане роком нашої омріяної перемоги! Слава Україні!», - сказав Григорій Козловський.

Загалом Григорій Козловський та Emily Resort перерахували українським військовим 4 мільйони гривень, які були виручені від святкування Нового року в спортивно-оздоровчому комплексі.

«Нам дуже приємно, що Новий 2024 рік ми можемо почати з такої корисної та приємної справи - допомоги нашим захисникам! Ми, як і анонсували, вже вдруге перераховуємо дохід від святкування Нового року в нашому комплексі у розмірі 2 мільйони грн. для ЗСУ - загалом це 4 мільйони грн. Ми дякуємо нашим Героям, за те, що 2024 Україна зустріла вільною та незалежною! І нехай цей рік стане роком Перемоги!», – йдеться у повідомленні Emily Resort.

Перед Новим роком засновник ФК «Рух» Григорій Козловський та Emily Resort перерахували ЗСУ 2 млн. грн. Це гроші, зібрані на святкуванні Нового 2024-го року, яке відбулось у спортивно-оздоровчому комплексі. Допомогу отримали воїни військової частини А2943. На них придбали та відремонтували засоби зв'язку, спецтехніку та транспортні засоби для забезпечення нагальних потреб підрозділів, які виконують бойові завдання.

Артилеристи 45-ї бригади подякували засновнику ФК «Рух» Григорію Козловському та спортивно-оздоровчому комплексу Emily Resort за надану допомогу.

«Військовослужбовці 45-ї бригади щиро дякують Emily Resort та Григорію Козловському за таку допомогу. Завдяки Вашим коштам ми закупили необхідне обладнання та відремонтували автомобільну техніку. Разом до Перемоги! Слава Україні», - йдеться у відеозверненні артилеристів.

Ця допомога життєво необхідна наголошують військові. Завдяки їй можна вберегти життя українських воїнів та виконувати бойові завдання.

Григорій Козловський активно допомагає 45-ій окремій артилерійській бригаді. Це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений 2014-го року в складі корпусу резерву, який дислокувався на Львівщині. На фронт вирушило обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки й інше. Тобто ті речі, які зараз є необхідними на передовій для українських військових.

Раніше 45-ка отримала від львівського мецената Григорія Козловського зимові шини до вантажних автомобілів, свердлильний верстат, обладнання верхолаза та гідравлічний прес.

Також захисники отримали акумулятори та зарядні пристрої, шини для легкових і автобусних транспортних засобів, мастильні матеріали й автозапчастини для легкових і вантажних автомобілів.

Крім того футбольний клуб «Рух» і його засновник Григорій Козловський передали 45-ій окремій артилерійській бригаді Збройних сил України 7 квадрокоптерів DJI Mavic 3, партію безпілотників «Мара» та 30 дронів DJI Mavic 3 Cine.

З першого дня повномасштабної війни Григорій Козловський та створений ним Фонд допомоги Україні «Рух у Майбутнє» допомагають ЗСУ. Всього на потреби військових в різні військові частини, на передову «Рух у Майбутнє» перерахував вже понад 100 млн. грн.