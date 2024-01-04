Оккупанты нанесли ракетный удар по Курахово, есть разрушение – ОВА

В ночь на 4 января российские войска нанесли ракетный удар по городу Курахово в Донецкой области. Разрушена школа и детсад, а также повреждены многоэтажки. Предварительно, без пострадавших.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты — разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки" , – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет.

Все обстоятельства и последствия устанавливают.