Оккупанты нанесли ракетный удар по Курахово, есть разрушение – ОВА
В ночь на 4 января российские войска нанесли ракетный удар по городу Курахово в Донецкой области. Разрушена школа и детсад, а также повреждены многоэтажки. Предварительно, без пострадавших.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты — разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет.
Все обстоятельства и последствия устанавливают.