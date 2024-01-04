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Окупанти завдали ракетний удар по Кураховому, є руйнування – ОВА

Окупанти завдали ракетний удар по Кураховому, є руйнування – ОВА
Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

У ніч на 4 січня російські війська завдали ракетного удару по місту Курахове у Донецькій області. Зруйнована школа і дитсадок, а також пошкоджені багатоповерхівки. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Близько півночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

Всі обставини та наслідки удару встановлюють.

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Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

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