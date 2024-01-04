Окупанти завдали ракетний удар по Кураховому, є руйнування – ОВА
У ніч на 4 січня російські війська завдали ракетного удару по місту Курахове у Донецькій області. Зруйнована школа і дитсадок, а також пошкоджені багатоповерхівки. Попередньо, без постраждалих.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Близько півночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.
Всі обставини та наслідки удару встановлюють.