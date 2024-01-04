Обстрел Киева 29 декабря: обнаружили еще двух погибших

Еще двух погибших в результате удара россиян по столице 29 декабря обнаружили при осуществлении экспертизы − таким образом количество жертв российской агрессии возросло до 32. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, сообщает Украинская правда.

"Следователи криминалисты ГУ МВД при осуществлении экспертизы обнаружили еще двух погибших. По состоянию на 7 утра 4 января на основании проведенных следственных действий общее количество погибших от ракетного удара врага 29 декабря составляет 32 человека" , – сказал глава КГВА Сергей Попко. ﻿

Он напомнил, что еще 30 человек пострадали в результате той атаки россиян.