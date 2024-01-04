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Обстріл Києва 29 грудня: виявили ще двох загиблих

Обстріл Києва 29 грудня: виявили ще двох загиблих
Фото: t.me/dsns_telegram

Ще двох загиблих у результаті удару росіян по столиці 29 грудня виявили під час здійснення експертизи − таким чином кількість жертв російської агресії зросла до 32. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації.﻿, повідомляє Українська правда.

"Слідчі криміналісти ГУ МВС під час здійснення експертизи виявили ще двох загиблих. Станом на 7 ранку 4 січня на підставі проведених слідчих дій загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 людини", – сказав голова КМВА Сергій Попко.

Він нагадав, що ще 30 людей постраждали у результаті тієї атаки росіян.

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