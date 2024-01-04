Польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска с Украиной

Польские фермеры возобновили акцию протеста на пункте пропуска "Шегини-Медика". С 09.00 4 января они начали блокировать движение в пункте пропуска, сообщает Суспільне.

Как заявил лидер протестующих Роман Кондрув, они будут пропускать по три грузовика в час. Также без задержек обещают пропускать гуманитарные грузы и машины с скоропортящимися товарами.

Легковые автомобили и автобусы могут пересекать границу в обычном режиме.

Предварительно протест будет продолжаться до 3 февраля.

Как сообщили в Госпогранслужбе, осложнения в движении транспорта возможны как на выезд из Польши, так и на въезд.