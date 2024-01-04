Польські фермери відновили блокування пункту пропуску з Україною

Польські фермери відновили акцію протесту на пункті пропуску "Шегині-Медика". З 09:00 4 січня вони почали блокувати рух у пункті пропуску, повідомляє Суспільне.

Як заявив лідер протестувальників Роман Кондрув, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину. Також без затримок обіцяють пропускати гуманітарні вантажі та машини із товарами, що швидко псуються.

Легкові автомобілі та автобуси можуть перетинати кордон у звичному режимі.

Попередньо, протест триватиме до 3 лютого.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, ускладнення у русі транспорту можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.