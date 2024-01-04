Британская разведка рассказала о роли парамилитарной организации Кремля в Москве

Британская разведка рассказала о роли специальной "охранной" структуры, созданной властями Москвы по указанию из Кремля, которая с лета 2023 года приобретает все больше признаков парамилитарной структуры, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании от 4 января.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин предоставил властям Москвы полномочия создать специальную силовую структуру для охраны столичного метрополитена. Впоследствии она получила название "ведомственная охрана правительства Москвы".

Разведка отмечает, что с июля 2023 года эта структура начала приобретать черты парамилитарной организации, в частности, получила разрешение применять огнестрельное оружие. В нее рассчитывают привлечь 15 тысяч человек, из которых вероятно привлекли уже несколько тысяч.

Аналитики отмечают, что это еще один пример российской традиции создавать парамилитарные структуры, отдельные от регулярной армии. Они предполагают, что толчком к усилению "ведомственной охраны" стали опасения относительно готовности силовых структур в Москве после неудачного мятежа лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.