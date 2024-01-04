Британська розвідка розповіла про роль парамілітарної організації Кремля у Москві

Британська розвідка розповіла про роль спеціальної "охоронної" структури, створеної владою Москви за вказівкою з Кремля, що з літа 2023 року набуває все більше ознак парамілітарної структури. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії від 4 січня, повідомляє Європейська правда.

У листопаді 2022 року президент Росії Владімір Путін надав владі Москви повноваження створити спеціальну силову структуру для охорони столичного метрополітену. Згодом вона отримала назву "відомчої охорони уряду Москви".

Розвідка відзначає, що з липня 2023 року ця структура почала набувати рис парамілітарної організації, зокрема, отримала дозвіл застосовувати вогнепальну зброю. У неї розраховують залучити 15 тисяч осіб, з яких ймовірно залучили вже кілька тисяч.

Аналітики зазначають, що це ще один приклад російської традиції створювати парамілітарні структури, окремі від регулярної армії. Вони припускають, що поштовхом до посилення "відомчої охорони" стали побоювання щодо готовності силових структур у Москві після невдалого заколоту лідера ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.