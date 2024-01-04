Еврокомиссия требует от Польши отменить эмбарго на агропродукцию Украины

Польша получила письмо Европейской комиссии с требованием отменить бессрочное эмбарго на беспошлинный импорт некоторых сельскохозяйственных товаров из Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил польским СМИ министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

"Мы получили письмо от Еврокомиссии с требованием отменить эмбарго" , - сказал Чеслав Секерский.

В этой связи он отметил, что растет угроза возвращения зернового кризиса годичной давности.

"Еврокомиссия требует от Польши снять эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, а аграрии волнуются, действительно ли украинское зерно будет только транзитом" , - говорится в сообщении.

Напоминаем:

4 января министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что польско-украинская граница не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным.