Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Єврокомісія вимагає від Польщі скасувати ембарго на агропродукцію України

Єврокомісія вимагає від Польщі скасувати ембарго на агропродукцію України
Фото: Pixabay

Польща отримала лист Європейської комісії із вимогою скасувати безстрокове ембарго на безмитний імпорт деяких сільськогосподарських товарів з України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив польським ЗМІ міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

"Ми отримали лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго", – сказав Чеслав Секерський.

У цьому зв'язку він зазначив, що зростає загроза повернення зернової кризи річної давності.

"Єврокомісія вимагає від Польщі зняти ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, а аграрії хвилюються, чи справді українське зерно буде лише транзитом", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

4 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим.

Новини

Популярні теми форуму

analytics