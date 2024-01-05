В Минобороны РФ заявили о сбитии 36 украинских беспилотников над Крымом

Российская противовоздушная оборона уничтожила и перехватила 36 БПЛА над Крымом.﻿﻿ Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает Украинская правда.

Кроме этого, российские военные сообщили, что один дрон якобы сбили над Краснодарским краем.

Напомним, во временно оккупированных Саках в Крыму 4 января прогремели взрывы, оккупанты сообщили об "атаке". Также сообщается во взрывах в районе Севастополя и Новороссийска. В соцсетях публикуют вероятное фото работы ПВО в Новороссийске на юге России.

4 января во временно оккупированном Крыму сообщили о взрывах в Севастополе и Евпатории. Враждебный Минобороны заявляет, что якобы уничтожили 10 ракет над полуостровом.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что около 15 часов 4 января Силами обороны поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севестополя.