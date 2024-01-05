У Міноборони РФ заявили про збиття 36 українських безпілотників над Кримом

Російська протиповітряна оборона знищила та перехопила 36 БПЛА над Кримом.﻿﻿ Про це заявили у Міноборони РФ, повідомляє Українська правда.

Окрім цього, російські військові повідомили, що один дрон нібито збили над Краснодарським краєм.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Саках у Криму 4 січня пролунали вибухи, окупанти повідомили про "атаку". Також повідомлялося про вибухи у районі Севастополя та Новоросійська. У соцмережах публікують ймовірне фото роботи ППО у Новоросійську, на півдні Росії.

4 січня в тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи в Севастополі та Євпаторії. Вороже Міноборони заявляє, що нібито знищили 10 ракет над півостровом.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що близько 15 години 4 січня Силами оборони уражено командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.