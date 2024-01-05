Из-за российских обстрелов за сутки погибли три человека – данные ОВА

В результате российской агрессии за сутки погибли по меньшей мере 3 человека, еще 9 получили ранения, сообщает Украинская правда.

В Донецкой области 4 января россияне убили 2 жителей: в Катериновке и Красногоровке. Еще 2 человека получили ранения.

Кроме того, удалось установить информацию о 1 человеке, который погиб ранее в Авдеевке, и 1 раненом в Торецке.

В Харьковской области артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности: Уды Богодуховского района; Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района; Потихоновое, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

В 00:05 в пятницу враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших.

Около 20:00 и 20:50 в четверг противник совершил ракетный удар и обстрелял из артиллерии и РСЗО с. Липцы Харьковского района. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

В результате боевых действий в Харьковской области обесточены 16074 абонента в 65 населенных пунктах Изюмского, Купянского, Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов. Восстановление электроснабжения продолжается.

В Херсонской области противник совершил 125 обстрелов, выпустив 639 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 4 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 31 снаряд.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе; склад гуманитарной помощи в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

В Черкасской области уничтожили 5 вражеских "Шахедов". Прошло без пострадавших. В двух случаях имеем повреждения линий электропередач в результате падения обломков БпЛА. Сейчас без света 3 населенных пункта, еще 2 - частично. Аварийные бригады работают.

В Кировоградской области ночью работала ПВО. Без пострадавших.

В Днепропетровской области сбили 6 "Шахедов". Все - в Криворожском районе. Обломки упали на территорию неработающего предприятия. Никто не пострадал.

Враг трижды обстреливал из тяжелой артиллерии Никопольщину - райцентр, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Всего выпустил более десяти снарядов. Там также обошлось без погибших и раненых.