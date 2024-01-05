Через російські обстріли за добу загинули три людини – дані ОВА

Внаслідок російської агресії за добу загинуло щонайменше 3 людей, ще 9 дістали поранення, повідомляє Українська правда.

У Донецькій області 4 січня росіяни вбили 2 жителів: у Катеринівці і Красногорівці. Ще 2 людини дістали поранення.

Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 людини, яка загинула раніше в Авдіївці, і 1 пораненого у Торецьку.

У Харківській області артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

О 00:05 в п’ятницю ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

Близько 20:00 та 20:50 у четвер противник здійснив ракетний удар і обстріляв з артилерії та РСЗВ с. Липці Харківського району. Даних про руйнування і постраждалих немає.

Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 16074 абонентів у 65 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває.

У Херсонській області противник здійснив 125 обстрілів, випустивши 639 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 4 "Shahed". По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; склад гуманітарної допомоги у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення.

У Черкаській області знищили 5 ворожих "Шахедів". Минулося без потерпілих. У двох випадках маємо пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА. Наразі без світла 3 населених пункти, ще 2 – частково. Аварійні бригади працюють.

У Кіровоградській області вночі працювала ППО. Без постраждалих.

У Дніпропетровській області збили 6 "Шахедів". Всі – у Криворізькому районі. Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Ворог тричі обстрілював з важкої артилерії Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж десять снарядів. Там також минулося без загиблих і поранених.