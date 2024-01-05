В Госпогранслужбе объяснили, почему ужесточили проверки на границе

Пограничники усилили контроль на выезд мужчин, в частности из-за большого количества сфальсифицированных документов: за прошлый год их выявлено около 3 тысяч. Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Нормы по пересечению границы остались такие, как и раньше. Но на пограничников возложена ответственность тщательно проверять условия выезда. Потому что, к сожалению, за последнее время мы видим увеличение количества поддельных сфальсифицированных документов. А также не соответствие цели прописанной поездки" , - сказал спикер.

Он заметил, что люди пренебрегают прописанным и уезжают в других целях. Это касается и лиц, осуществляющих международные перевозки грузов или для перевозки гуманитарных грузов.

"Когда тщательно разбираемся, довольно часто оказывается, что цель выезда не соответствует прописанному" , – уточнил он.

Демченко сообщил, что за 11 месяцев прошлого года на границе было обнаружено около 3 тысяч поддельных документов.