Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

У Держприкордонслужбі пояснили, чому посилили перевірки на кордоні

У Держприкордонслужбі пояснили, чому посилили перевірки на кордоні
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Прикордонники посилили контроль на виїзд чоловіків, зокрема, через велику кількість сфальшованих документів: за минулий рік їх виявлено близько 3 тисяч. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Норми щодо перетину кордону залишились такі, як і раніше. Але на прикордонників покладено відповідальність ретельно перевіряти умови виїзду. Бо, на жаль, за останній час ми бачимо збільшення кількості підробних сфальшованих документів. А також не відповідність мети поїздки, яка прописана", - сказав речник.

Він зауважив, що люди нехтуюсь прописаним і їдуть з іншою метою. Це стосується й осіб, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, або для перевезення гуманітарних вантажів.

"Коли ретельно розбираємось, досить часто виявляється, що мета виїзду не відповідає прописаному", - уточнив він.

Демченко повідомив, що за 11 місяців минулого року на кордоні було виявлено майже 3 тисячі підроблених документів.

"Тому перевірки стали більш ретельними. Якщо особа надає документи, які підтверджують категорію, кому дозволено перетинати кордон, то, звісно, що прикордонники пропускають", - сказав він.

Новини

Популярні теми форуму

analytics