У Держприкордонслужбі пояснили, чому посилили перевірки на кордоні

Прикордонники посилили контроль на виїзд чоловіків, зокрема, через велику кількість сфальшованих документів: за минулий рік їх виявлено близько 3 тисяч. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Норми щодо перетину кордону залишились такі, як і раніше. Але на прикордонників покладено відповідальність ретельно перевіряти умови виїзду. Бо, на жаль, за останній час ми бачимо збільшення кількості підробних сфальшованих документів. А також не відповідність мети поїздки, яка прописана" , - сказав речник.

Він зауважив, що люди нехтуюсь прописаним і їдуть з іншою метою. Це стосується й осіб, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, або для перевезення гуманітарних вантажів.

"Коли ретельно розбираємось, досить часто виявляється, що мета виїзду не відповідає прописаному" , - уточнив він.

Демченко повідомив, що за 11 місяців минулого року на кордоні було виявлено майже 3 тисячі підроблених документів.