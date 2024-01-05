На Волыни правоохранитель насмерть сбил подростка – ГБР
В Волынской области полицейский устроил аварию, в которой погиб подросток. Правоохранитель был за рулем служебной машины. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Работники ГБР начали расследование по факту ДТП на Волыни, в котором погиб 14-летний пешеход", - говорится на сайте ведомства.
Как отмечают в ГБР, трагедия произошла около 20:00 4 января в селе Пульмо Ковельского района.
"Водитель служебного автомобиля, правоохранитель, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку во время дождя и совершил наезд на пешехода", - рассказали подробности аварии.
14-летний парень шел в попутном направлении, от полученных травм парень погиб на месте.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз по установлению всех обстоятельств трагедии.