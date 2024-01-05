На Волині правоохоронець на смерть збив підлітка – ДБР

У Волинській області правоохоронець влаштував аварію, в якій загинув підліток. Правоохоронець був за кермом службової машини.﻿ Про це йдеться в повідомленні ДБР, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди на Волині, в якій загинув 14-річний пішохід" , - йдеться на сайті відомства.

Як зазначають у ДБР, трагедія сталася близько 20:00 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.

"Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода" , - розповіли подробиці аварії.

14-річний юнак йшов в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії.