В Украине несколько снизилось потребление электроэнергии – "Укрэнерго"

Показатели потребления электроэнергии несколько снизились на фоне подъема температуры. Об этом заявили в национальном операторе "Укрэнерго" 5 января, сообщает Радио Свобода.

"Вчера, 4 января, суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 0,9% ниже, чем в среду 3 января. Однако общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но создает дополнительную нагрузку на энергосистему" , – сообщает компания.

В настоящее время электроэнергии хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей, добавляет "Укрэнерго".

По сообщению, два энергоблока тепловых электростанций и электроцентралей вышли в аварийный ремонт, один из них уже вернулся в работу.

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