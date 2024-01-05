В Україні дещо знизилося споживання електроенергії – "Укренерго"

Показники споживання електроенергії дещо знизилися на тлі зростання температури. Про це заявили в національному операторі "Укренерго" 5 січня, повідомляє Радіо Свобода.

"Вчора, 4 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 0,9% нижчим, ніж у середу 3 січня. Проте загальний рівень споживання залишається високим. Це характерно для зимового періоду, але створює додаткове навантаження на енергосистему" , – повідомляє компанія.

Зараз електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів, додає "Укренерго".

За повідомленням, два енергоблоки теплових електростанцій та електроцентралей вийшли в аварійний ремонт, один із них вже повернувся в роботу.

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