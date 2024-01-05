Как выгодно купить автомобиль украинцу. Советы эксперта

Лучшим периодом для покупки авто в США считается именно зимний период. Каждый год наблюдается резкое снижение цен абсолютно на все марки и модели. Это связано с тем, что страховым компаниям выгодно продать по цене значительно ниже оплачивать дополнительные налоги на эти авто, как заявляет эксперт на рынке авто из США - Компания "Американ Авто".

Если брать к обзору 23 декабря и начало января 24 года, то заметен спад цен на 30-45% и это очень существенно.

Можно выделить следующие наиболее снизившиеся категории авто:

1) Электромобили – спад цен на 37-49%, именно на электрокары цены уменьшились больше всего, особенно стоит выделить Tesla, Nissan leaf, Ford Focus EV, Fiat 500e;

2) Бюджетные кроссоверы – снижение на 31-37%, больше всего просели такие авто как Ford Escape, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Jeep Cherokee, Jeep Compass;

3) Гибридные авто: 25-33%, очень дешево можно купить сейчас Ford Fusion, Honda Accord, Kia Niro, Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, Infiniti QX60, Ford Cmax, Kia Optima;

4) Седаны 2016-2022 годов: эти авто упали в цене на 24-36%, среди них лучшими для покупки являются Audi A4, Volkswagen Passat, Mazda 6, BMW 5 series, Volvo S60.

В период сезонного спада цен, есть много других плюсов покупки:

надежная инвестиция, в которой можно заработать дополнительные средства;

быстрая доставка через европейские порты за 1,5-2 месяца;

минимальное физическое присутствие на всех этапах покупки и доставки авто;

поэтапная система оплаты: все платежи делятся на весь период доставки по ремонту авто;

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Можно заключить, что сейчас особенно благоприятный период для выгодной покупки авто для себя или перепродажи. Для подбора авто рекомендуем пользоваться веб-сайтом компании и подобрать "под ключ" автомобиль из США https://americanavto.com/

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