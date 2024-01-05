Як вигідно купити автомобіль українцю. Поради експерта

Найкращим періодом для купівлі авто в США вважається саме зимовий період. Кожного року спостерігається різке зниження цін абсолютно на всі марки та моделі. Це пов'язано з тим, що страховим компаніям вигідно продати по ціні значно нижчій ніж оплачувати додаткові податки на ці авто, як заявляє експерт на ринку авто з США - Компанія "Американ Авто".

Якщо брати до огляду грудень 23 та початок січня 24 року, то помітний спад цін на 30-45% і це дуже суттєво.

Можна виділити наступні категорії авто, що знизилися найбільше:

1) Електромобілі - спад цін на 37-49%, саме на електрокари ціни зменшилися найбільше, особливо варто виділити Tesla, Nissan leaf, Ford Focus EV, Fiat 500e;

2) Бюджетні кросовери - зниження на 31-37%, найбільше просіли такі авто як Ford Escape, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Jeep Cherokee, Jeep Compass;

3) Гібридні авто : 25-33%, дуже дешево можна купити зараз Ford Fusion, Honda Accord, Kia Niro, Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, Infiniti QX60, Ford Cmax, Kia Optima;

4) Седани 2016-2022 років: ці авто впали в ціні на 24-36%, серед них найкращими для купівлі наразі є Audi A4, Volkswagen Passat, Mazda 6, BMW 5 series, Volvo S60.

В період сезонного спаду цін, є багато інших плюсів купівлі:

надійна інвестиція, в якій можна заробити додаткові кошти;

швидка доставка, через європейські порти за 1,5-2 місяці;

мінімальна фізична присутність на всіх етапах купівлі та доставки авто;

поетапна система оплати: всі платежі діляться на весь період доставки на ремонту авто;

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Можна зробити висновок, що зараз особливо сприятливий період для вигідної купівлі авто для себе чи перепродажу. Для підбору авто радимо скористатися сайтом компанії і підібрати "під ключ" автомобіль з США https://americanavto.com/

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