В Воздушных силах подтвердили успешные удары по аэродрому в Саках
Летчики Воздушных сил уничтожили пункт управления российских оккупантов в Саках, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
Олещук подтвердил ракетные удары по Сакам и уничтожение там пункта управления.
"Аэродром Саки!
"Все цели сбиты!"
К сожалению, наши Воздушные Силы остались еще без одного пункта управления в Крыму!
В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу!".
Что предшествовало:
Вечером 5 января паблики сообщили о взрывах во временно оккупированном Крыму, оккупанты перекрывали Крымский мост.
Позже российское Минобороны заявило, что ночью 6 января над оккупированным Крымом их ПВО сбила 4 авиационные управляемые ракеты.