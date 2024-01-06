У Повітряних силах підтвердили успішні удари по аеродрому в Саках

Льотчики Повітряних сил знищили пункт управління російських окупантів у Саках, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Олещук підтвердив ракетні удари по Саках та знищення там пункту управління.

"Аеродром Саки!

"Все цели сбиты!"

На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму!

У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!".

Що передувало:

Увечері 5 січня пабліки повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Криму, окупанти перекривали Кримський міст.

Згодом російське Міноборони заявило, що вночі 6 січня над окупованим Кримом їхня ППО збила 4 авіаційні керовані ракети.