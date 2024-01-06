Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Международные резервы Украины превысили 40,5 млрд долларов США

Международные резервы Украины состоянием на 1 января 2024 года по предварительным данным составили 40 507,9 млн долларов США. Информация об этом была опубликована вчера на официальном сайте﻿ Национального банка Украины.

В декабре 2023 года золотовалютные резервы выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от зарубежных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты Украины в иностранной валюте.

Рост золотовалютных резервов страны – важный показатель для твердости национальной валюты и для устойчивости всей банковской системы.

2. Бывшие владельцы Сенс Банка подали в суд на Украину

Компания российского миллиардера Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., которая была номинальным владельцем Сенс Банка, подала иск к Украине и требует компенсацию за принудительную национализацию финансового учреждения в размере 1 млрд долларов США.

Компания подала иск в Международный центр по решению инвестиционных споров (ICSID) – ведущий мировой орган, занимающийся решением споров между инвестоами и государством под эгидой Мирового банка в Вашингтоне.

Компания Фридмана заявила о произвольных и дискриминационных шагах Украины, направленных против экс-акционеров банка, а также «кампании черного пиара» и рассмотрит возможность предоставления этих фактов в международный арбитраж.

Национальный банк уверен в законности решения о национализации Сенс Банка. В НБУ утверждают, что решение было принято в соответствии с законами «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности», «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу шесть банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Единой тенденции не было: банки и снижали, и повышали процентные ставки, регулируя свой депозитный портфель в разных валютах.

Укргазбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев:

на 9 месяцев – с 15 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 14,50% годовых однако снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,50 до 14,50% годовых.

Альянс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 16 до 14,75% годовых;

на 6 месяцев – с 16,50 до 14,50% годовых.

ПУМБ повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев с 13 до 14% годовых.

Таскомбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14,25 до 13,25% годовых;

на 6 месяцев – с 14,50 до 13,75% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 15 до 14% годовых.

Правекс Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 13 до 14% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 11 до 12% годовых;

на 12 месяцев – с 10 до 11% годовых.

Банк Пивденный снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 1,75 до 1,50% годовых;

на 6 месяцев – с 2,25 до 1,75% годовых.

4. Monobank заблокировал использование своих карт для казино «Космолот»

Monobank обнаружил факт недобросовестного использования своего бренда и в качестве наказания заблокировал оплату своими картами в казино "Космолот".﻿ Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Он продемонстрировал, каким образом казино использовало в рекламе дизайн и название, подобные логотипу monobank.

Восстановить оплату картами Гороховский пообещал после перечисления на нужды ВСУ 10 миллионов гривен.

5. Izibank внес изменения в условия пополнения своих карт

Теперь карту Izibank можно пополнять без комиссии в сети терминалов Easypay в сумме до 29 999 грн в сутки.

Для того, чтобы появилась возможность выполнить пополнение карты наличными на такую сумму, необходимо:

1) в терминале Easypay выбрать пункт меню «Увеличить лимит»;

2) отсканировать появившийся QR-код;

3) через приложение «Дія» подтвердить, что вы являетесь владельцем карты, которую собираетесь пополнить.

После этого допустимый лимит пополнения увеличится с 5000 до 29 999 грн.