Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Міжнародні резерви України перевищили 40,5 млрд. доларів США

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року за попередніми даними склали 40 507,9 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована вчора на офіційному сайті Національного банку України.

У грудні 2023 року золотовалютні резерви зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від закордонних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати України в іноземній валюті.

Зростання золотовалютних резервів країни – важливий показник для твердості національної валюти та стійкості всієї банківської системи.

2. Колишні власники Сенс Банку подали до суду на Україну

Компанія російського мільярдера Михайла Фрідмана ABH Holdings SA, яка була номінальним власником Сенс Банку, подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінансової установи у розмірі 1 млрд. доларів США.

Компанія подала позов до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) – провідного світового органу, який займається вирішенням спорів між інвестоами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні.

Компанія Фрідмана заявила про довільні та дискримінаційні кроки України, спрямовані проти екс-акціонерів банку, а також «кампанії чорного піару» і розгляне можливість надання цих фактів у міжнародний арбітраж.

Національний банк упевнений у законності рішення про націоналізацію Сенс Банку. У НБУ стверджують, що рішення було ухвалено відповідно до законів «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу шість банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Єдиної тенденції не було: банки і знижували, і підвищували процентні ставки, регулюючи свій депозитний портфель у різних валютах.

Укргазбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців:

на 9 місяців – із 15 до 15,50% річних;

на 12 місяців – з 14,50 до 14,50% річних, проте знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15,50 до 14,50% річних.

Альянс Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 16 до 14,75% річних;

на 6 місяців – із 16,50 до 14,50% річних.

ПУМБ підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 9 місяців з 13 до 14% річних.

Таскомбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 14,25% до 13,25% річних;

на 6 місяців – із 14,50 до 13,75% річних;

на 9 та 12 місяців – з 15 до 14% річних.

Правекс Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 13 до 14% річних;

на 6 та 9 місяців – з 11 до 12% річних;

на 12 місяців – із 10 до 11% річних.

Банк Південний знизив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 1,75% до 1,50% річних;

на 6 місяців - з 2,25 до 1,75% річних.

4. Monobank заблокував використання своїх карток для казино «Космолот»

Monobank виявив факт недобросовісного використання свого бренду і як покарання заблокував оплату своїми картами в казино "Космолот". Про це заявив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Він продемонстрував, яким чином казино використовувало в рекламі дизайн та назву, подібні до логотипу monobank.

Поновити оплату картками Гороховський пообіцяв після перерахування на потреби ЗСУ 10 мільйонів гривень.

5. Izibank вніс зміни до умов поповнення своїх карток

Тепер картку Izibank можна поповнювати без комісії у мережі терміналів Easypay у сумі до 29 999 грн на добу.

Для того щоб з'явилася можливість виконати поповнення картки готівкою на таку суму, необхідно:

1) у терміналі Easypay вибрати пункт меню «Збільшити ліміт»;

2) відсканувати QR-код, що з'явився;

3) через програму «Дія» підтвердити, що ви є власником картки, яку збираєтесь поповнити.

Після цього допустимий ліміт поповнення збільшиться з 5000 до 29 999 грн.