ПВО сбила все 8 запущенных "Шахедов" на юге – Силы обороны
В ночь на 8 января силы противовоздушной обороны сбили все 8 беспилотников типа Shahed, атаковавших Одесскую и Николаевскую.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Россияне запускали "Шахеды" из акватории Черного моря.
7 беспилотников сбили в Одесской области, еще 1 – в Николаевской области.
Обломки одного из сбитых "Шахедов" упали на открытой территории Одесского района. Произошел пожар, который оперативно потушили. Разрушений и пострадавших нет.