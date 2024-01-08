ПВО сбила все 8 запущенных "Шахедов" на юге – Силы обороны

В ночь на 8 января силы противовоздушной обороны сбили все 8 беспилотников типа Shahed, атаковавших Одесскую и Николаевскую.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Россияне запускали "Шахеды" из акватории Черного моря.

7 беспилотников сбили в Одесской области, еще 1 – в Николаевской области.

Обломки одного из сбитых "Шахедов" упали на открытой территории Одесского района. Произошел пожар, который оперативно потушили. Разрушений и пострадавших нет.