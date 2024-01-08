ППО збила усі 8 запущених "Шахедів" на півдні – Сили оборони

У ніч на 8 січня сили протиповітряної оборони збили всі 8 безпілотників типу Shahed, які атакували Одещину та Миколаївщину.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

Росіяни запускали "Шахеди" з акваторії Чорного моря.

7 безпілотників збили в Одеській області, ще 1 – на Миколаївщині.

Уламки одного зі збитих "Шахедів" впали на відкритій території Одеського району. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Руйнувань та постраждалих немає.