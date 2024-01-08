Оккупанты ударили по Запорожью, ракеты упали вблизи домов – ОВА
Российские оккупанты нанесли удары крылатыми и баллистическими ракетами по Запорожью. Известно о падении ракет вблизи жилых домов, есть пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Всего в Запорожье раздалось 5 взрывов.
"В настоящее время известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами. В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине", - сообщил Малашко.
На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.