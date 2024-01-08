Окупанти вдарили по Запоріжжю, ракети впали поблизу будинків – ОВА

Російські окупанти завдали ударів крилатими та балістичними ракетами по Запоріжжю. Відомо про падіння ракет поблизу житлових будинків, є постраждалі.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Загалом у Запоріжжі пролунало 5 вибухів.

"Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками. Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку" , – повідомив Малашко.

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.