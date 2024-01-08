Доллар растет, несмотря на усилия Нацбанка

В первые дни Нового 2024 года ситуация на валютном рынке – как межбанковском, так и наличном – продолжает оставаться довольно динамичной и напряженной. Несмотря на все усилия Национального банка, курс американского доллара поднимается все выше и выше.

К обеду понедельника 8 января котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке достигли отметки 38,27 гривен на позиции «бид» и 38,35 гривен на позиции «оффер». И по мнению дилеров, принимающих активное участие в торгах, сегодня эти цифры вполне могут быть переписаны в сторону повышения.

Еще более драматичные события происходят на наличном валютном рынке, где за два дня до Нового года стоимость наличного «американца» на столичных оптах дошла до 40 гривен. Впрочем, предновогодний ажиотаж удалось сбить, и на короткое время доллар подешевел до 39 гривен. Однако уже в четверг 4 января рост ценников возобновился с новой силой, и к обеду понедельника 8 января оптовый курс доллара в Киеве достиг цифры 39,40 гривен.

Что же происходит с курсом?

Причина происходящего проста и очевидна: в экономические процессы курсообразования неожиданно вмешалась Большая Политика. Сразу два фактора, сыгравших свою роль накануне Нового года, резко пошатнули ситуацию на валютном рынке и нарушили складывающуюся к тому времени стабильность.

Первый – провал голосования в американском Конгрессе по выделению многомиллиардной экономической помощи Украине. В результате длительных препирательств республиканцев и демократов голосование было отложено на 2 недели – до окончания рождественских каникул в США. Украина оказалась под угрозой невозможности продолжения ведения военных действий из-за отсутствия внешнего финансирования. Естественно, это тут же было растиражировано множеством отечественных и зарубежных СМИ и вызвало напряжение в обществе.

Второй – разработка скандального «Закона о мобилизации», в проекте которого, в частности, рассматривался вопрос ограничения в доступе к своим банковским счетам для тех, кто будет признан «уклонистом» от мобилизации. Как сообщили порталу «Курс Украины», эта новость мгновенно облетела Украину, и из банков начали активно выносить деньги. Объем потерь для банков за пару дней исчислялся миллиардами гривен, которые, естественно, были брошены на наличный валютный рынок. Ни банковская система, ни рынок валютообмена оказались не готовы к происходящему. Буквально за несколько дней, как в старые добрые времена, курс доллара вырос на 2 гривны и достиг (а в некоторых городах – и превысил) отметки 40 гривен.

Позднее соотношение спроса и предложения постепенно выровнялось, однако к прежним цифрам рынок так и не вернулся.

А что же Нацбанк?

Рост цен на валюту на наличном рынке пошатнул стабильность и на межбанковском валютном рынке, где котировки также пошли вверх.

С одной стороны, банки, которым разрешили без ограничений конвертировать безналичную валюту в наличную, почуяли возможность быстро заработать. С другой, видя , что курс растет, активизировались импортеры. Как следствие, за несколько дней безналичный доллар вырос в цене на 1 гривну.

А что же Нацбанк? На Институтской, похоже, решили, что останавливать снежную лавину не стоит, достаточно управлять ей, и снизили объемы интервенций до размеров, позволяющих медленно девальвировать гривну, не допуская резких скачков. Тем более, что золотовалютные резервы, составившие на 1 января 2024 года более 40,5 млрд долларов, пока оставляют достаточный простор для маневра.

Сколько будет стоить доллар в январе

В настоящий момент безналичный доллар уверенно торгуется выше уровня 38 гривен; все попытки сыграть на понижение успеха не имели. Поэтому можно предположить, что в январе он продолжит плавно расти в цене, на 10-20 копеек в неделю. Что касается наличного доллара, пока «раздражающие» факторы, описанные выше, не снимутся, разница между безналичным и наличным долларом, которая на данный момент превышает одну гривну, сохранится. Поэтому можно предположить, что на этой неделе ценники в оптовых обменных пунктах столицы будут колебаться в пределах 39,20-39,90 гривен. Возврат к цифре 40 гривен, которую мы видели перед Новым годом, в ближайшие дни все же маловероятна.

В случае же положительного решения этих животрепещущих вопросов мы увидим сначала стабилизацию, а затем и некоторое укрепление национальной валюты. Происходить это будет за счет снижения стоимости наличной валюты, которая сейчас содержит некоторую «спекулятивную» составляющую, и возобновления сближения безналичного и наличного курсов.