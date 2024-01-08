Долар зростає, незважаючи на зусилля Нацбанку

У перші дні Нового 2024 року ситуація на валютному ринку – як міжбанківському, так і готівковому – продовжує залишатися досить динамічною та напруженою. Незважаючи на всі зусилля Національного банку, курс американського долара піднімається дедалі вище.

На обід понеділка 8 січня котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку досягли позначки 38,27 гривень на позиції «бід» та 38,35 гривень на позиції «оффер». І на думку дилерів, які беруть активну участь у торгах, сьогодні ці цифри цілком можуть бути переписані у бік підвищення.

Ще драматичніші події відбуваються на готівковому валютному ринку, де за два дні до Нового року вартість готівкового «американця» на столичних оптах сягнула 40 гривень. Втім, передноворічний ажіотаж вдалося збити і на короткий час долар подешевшав до 39 гривень. Проте вже в четвер 4 січня зростання цінників відновилося з новою силою, і до обіду понеділка 8 січня оптовий курс долара в Києві досяг цифри 39,40 гривень.

Що ж відбувається із курсом?

Причина того, що відбувається, проста і очевидна: в економічні процеси курсоутворення несподівано втрутилася Велика Політика. Відразу два фактори, які відіграли свою роль напередодні Нового року, різко похитнули ситуацію на валютному ринку і порушили стабільність, що складається на той час.

Перший – провал голосування в американському Конгресі щодо виділення багатомільярдної економічної допомоги Україні. Внаслідок тривалих суперечок республіканців та демократів голосування було відкладено на 2 тижні – до закінчення різдвяних канікул у США. Україна опинилася під загрозою неможливості продовження ведення воєнних дій через відсутність зовнішнього фінансування. Звичайно, це відразу було розтиражовано безліччю вітчизняних і зарубіжних ЗМІ і викликало напругу в суспільстві.

Другий – розробка скандального «Закону про мобілізацію», у проекті якого, зокрема, розглядалося питання обмеження доступу до своїх банківських рахунків для тих, кого буде визнано «ухилянтом» від мобілізації. Як повідомили порталу «Курс України», ця новина миттєво облетіла Україну і з банків почали активно виносити гроші. Обсяг втрат для банків за пару днів обчислювався мільярдами гривень, які, природно, було кинуто на готівковий валютний ринок. Ні банківська система, ні ринок валютообміну виявилися не готовими до того, що відбувається. Буквально за кілька днів, як за старих добрих часів, курс долара виріс на 2 гривні і досяг (а в деяких містах – і перевищив) позначки 40 гривень.

Пізніше співвідношення попиту та пропозиції поступово вирівнялося, проте до колишніх цифр ринок так і не повернувся.

А що ж Нацбанк?

Зростання цін на валюту на готівковому ринку похитнуло стабільність і на міжбанківському валютному ринку, де котирування також пішли вгору.

З одного боку, банки, яким дозволили без обмежень конвертувати безготівкову валюту у готівку, почули можливість швидко заробити. З іншого боку, бачачи, що курс зростає, активізувалися імпортери. Як наслідок, за кілька днів безготівковий долар зріс у ціні на 1 гривню.

А що ж Нацбанк? На Інститутській, схоже, вирішили, що зупиняти снігову лавину не варто, достатньо керувати нею, і знизили обсяги інтервенцій до розмірів, які дають змогу повільно девальвувати гривню, не допускаючи різких стрибків. Тим більше, що золотовалютні резерви, що склали на 1 січня 2024 року понад 40,5 млрд доларів, поки що залишають достатній простір для маневру.

Скільки коштуватиме долар у січні

На цей момент безготівковий долар впевнено торгується вище за рівень 38 гривень; всі спроби зіграти зниження успіху не мали. Тому можна припустити, що у січні він продовжить плавно зростати в ціні, на 10-20 копійок на тиждень. Що стосується готівкового долара, поки «дратівливі» фактори, описані вище, не знімуться, різниця між безготівковим та готівковим доларом, яка на цю мить перевищує одну гривню, збережеться. Тому можна припустити, що цього тижня цінники в оптових обмінних пунктах столиці коливатимуться в межах 39,20-39,90 гривень . Повернення до цифри 40 гривень, яку ми бачили перед Новим роком, найближчими днями все ж таки малоймовірне.

У разі позитивного вирішення цих актуальних питань ми побачимо спочатку стабілізацію, а потім і деяке зміцнення національної валюти. Відбуватиметься це за рахунок зниження вартості готівкової валюти, яка зараз містить деяку «спекулятивну» складову, та відновлення зближення безготівкового та готівкового курсів.