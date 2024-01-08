Close button

Умер известный футболист, бывший игрок национальной сборной Украины

Умер известный футболист, бывший игрок национальной сборной Украины
Фото: Facebook

На 43-м году жизни скончался известный футболист, бывший игрок национальной сборной Украины Богдан Шершун, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Динамо Киев".

"Воспитанник днепропетровского футбола, во время карьеры игрока Шершун выступал в чемпионатах Украины за "Днепр", "Арсенал", "Кривбасс", "Волынь". После завершения футбольной карьеры Богдан работал экспертом на телевидении.

Футбольный клуб "Динамо" выражает глубокие соболезнования родным и близким Богдана Шершуна".

О причинах смерти не сообщается.

Новости

Популярные темы форума

analytics