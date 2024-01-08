Умер известный футболист, бывший игрок национальной сборной Украины
На 43-м году жизни скончался известный футболист, бывший игрок национальной сборной Украины Богдан Шершун, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Динамо Киев".
"Воспитанник днепропетровского футбола, во время карьеры игрока Шершун выступал в чемпионатах Украины за "Днепр", "Арсенал", "Кривбасс", "Волынь". После завершения футбольной карьеры Богдан работал экспертом на телевидении.
Футбольный клуб "Динамо" выражает глубокие соболезнования родным и близким Богдана Шершуна".
О причинах смерти не сообщается.