На 43-му році життя помер відомий футболіст, колишній гравець національної збірної України Богдан Шершун, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба футбольного клубу "Динамо Київ".

"Вихованець дніпропетровського футболу, під час кар’єри гравця Шершун виступав в чемпіонатах України за "Дніпро", "Арсенал", "Кривбас", "Волинь". Після завершення футбольної кар’єри Богдан працював експертом на телебаченні.

Футбольний клуб "Динамо" висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Богдана Шершуна".

Про причини смерті не повідомляється.