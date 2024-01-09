В Минздраве рассказали об эпидемической ситуации с гриппом и COVID-19

Ни в одном из регионов Украины не превышены эпидемиологические пороги по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.

"Во всех регионах Украины сохраняется неэпидемический уровень, то есть превышение эпидпорога по гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям, включая ковид, пока нет и не зарегистрировано. Мы регистрируем в среднем от недели к неделе от 130 до 150 тысяч новых случаев. Это суммарно грипп, острые респираторные вирусные инфекции, ковид. Количество госпитализаций пока не превышает и составляет в среднем 4 тыс. случаев за одну неделю, то есть 5% от числа заболевших. По сути, мы находимся сейчас в середине эпидемического сезона, эпидподъема" , — сказал он.

По словам главного санврача, среди всех заболевших и госпитализированных 50% составляют дети. На прошлой неделе по стране было зафиксирована 121 тыс. заболевших гриппом, ОРВИ и ководом, из них 59 тыс. — дети.

Как сообщалось, 5 января Всемирная организация здравоохранения призывает восстановить системное ношение масок в общественных местах на фоне роста заболеваемости COVID-19.