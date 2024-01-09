В МОЗ розповіли про епідемічну ситуацію з грипом та COVID-19

В жодному з регіонів України не перевищено епідеміологічних поріг по захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону.

"В усіх регіонах України наразі зберігається неепідемічний рівень, тобто перевищення епідпорогу по грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях, включаючи ковід, наразі немає і не зареєстровано. Ми реєструємо в середньому від тижня до тижня від 130 до 150 тисяч нових випадків. Це сумарно грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, ковід. Кількість госпіталізацій наразі не перевищує і складає в середньому 4 тис. випадків за один тиждень, тобто 5% від кількості захворілих. По суті, ми перебуваємо зараз в середині епідемічного сезону, епідпідйому" , — сказав він.

За словами головного санлікаря, наразі серед усіх захворілих та госпіталізованих 50% становлять діти. Минулого тижня по країні було зафіксовано 121 тис. захворілих на грип, ГРВІ та ковід, з них 59 тис. — діти.

Як повідомлялось, 5 січня Всесвітня організація охорони здоров’я закликає відновити системне носіння масок у громадських місцях на тлі зростання захворюваності на COVID-19.