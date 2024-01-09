В Европарламенте начали сбор подписей за лишение Орбана права голоса

Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа 9 января начал сбор подписей за лишение Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана права голоса, сообщает Деловая столица.

Соответствующую петицию обнародовал Сарвамаа в своей соцсети Х.

"Запустил историческую петицию, которая в случае успеха позволит оставить Орбана права голоса в Совете. Способ заставить это работать — оставить Орбана без права голоса в Совете. В то же время мы показываем, что в ЕС не допускается шантаж" , — отметил он.

Евродепутат добавил, что члены Европарламента могут подписать письмо к пятнице, после чего оно будет направлено президенту ЭП Роберте Метсоле.

Как сообщалось, после наложения вето премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на выделение Украине 50 млрд евро от стран-членов все чаще раздаются требования отказаться от принципа единодушия при принятии решений.

Венгрия может снять в Евросоюзе вето на выделение Украине 50 млрд евро, если финансирование будет пересматриваться каждый год.