У Європарламенті розпочали збір підписів за позбавлення Орбана права голосу

Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа 9 січня розпочав збір підписів за позбавлення Угорщини та її прем'єр-міністра Віктора Орбана права голосу, повідомляє Ділова столиця.

Відповідну петицію оприлюднив Сарвамаа у своїй соцмережі Х.

"Запустив історичну петицію, яка у разі успіху дозволить лишити Орбану права голосу у Раді. Спосіб змусити це працювати – залишити Орбана без права голосу у Раді. Водночас, ми показуємо, що в ЄС не допускається шантаж" , — зазначив він.

Євродепутат додав, що члени Європарламенту можуть підписати листа до п'ятниці, після чого його буде направлено президенту ЄП Роберту Метсоле.

Як повiдомлялось, після накладання вето прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на виділення Україні 50 млрд євро від країн-членів дедалі частіше лунають вимоги відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень.

Угорщина може зняти в Євросоюзі вето на виділення Україні 50 млрд євро, якщо фінансування переглядатиметься щороку.